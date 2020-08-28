Как найти Францию в Сергиевом Посаде? Объяснит переехавшая в Подмосковье 25 лет назад уроженка Нормандии

Коренная француженка живет в Подмосковье уже четверть века. Сесиль — гид и организатор экскурсий.

«Вы знаете, что здесь можно найти Францию, Прованс. Покажите, как увидеть все это в нашем Подмосковье», — попросил у Сесиль корреспондент «360».

Первым делом отправились к Белому пруду в Сергиевом Посаде. Сесиль Рог рассказала, почему во французской живописи можно найти частичку Подмосковья. Все связано с историей места.

Затем — Свято-Троицкая Сергиева лавра, впечатления о которой сохранились в мемуарах выдающихся иностранных гостей. Сюда приезжали писатели Александр Дюма-отец и Астольф Де Кюстин.

В Сергиевом Посаде можно попробовать настоящие французские эклеры. Это означает, что они не наполовину пустые внутри, а с насыщенной кремовой начинкой. В местной крохотной кафешке шеф-кондитером работает француз Фредерик. Он практически не говорит по-русски, но менталитет наш хорошо знает.

Все подробности смотрите в репортаже «360».