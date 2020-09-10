Лучшие российские музеи выйдут в TikTok и проведут онлайн-экскурсии

TikTok вместе с Министерством культуры РФ и гуманитарным просветительским проектом «Культура.РФ» запускает акцию #КультурныйTikTok. На платформе появится серия виртуальных экскурсий от крупнейших российских музеев и галерей.

В мае 2020 года в поддержку ежегодной акции «Ночь Музеев» TikTok совместно с культурно-образовательным проектом «Культура.РФ» провели серию экскурсий по ведущим музеям России и запустили тематический челлендж #МузейДома.

Пользователи смогли побывать в известных музеях и галереях России, а участники акции попробовали себя в роли экскурсоводов. Они рассказывали о предметах с интересной и необычной историей, которые есть у них дома. Аккаунты в TikTok появились у Московского Мультимедиа Арт Музея и Бахрушинского музея, а после акции «Ночь музеев» к ним присоединился Музей Фаберже.

Получив позитивную обратную связь со стороны пользователей, TikTok вновь объединился с проектом «Культура.РФ» и ведущими российскими музеями, чтобы продолжить вдохновлять аудиторию на изучение богатой культуры страны.

С 12 сентября TikTok и «Культура.РФ» по средам и субботам будут проводить онлайн-туры. В рамках проекта у россиян появится возможность познакомиться с постоянными экспозициями классических музеев и с новыми выставками современного искусства.

Расписание трансляций появится на специальной странице в TikTok в разделе «Интересное», а сами экскурсии будут проходить в официальном аккаунте «Культура.РФ» @culturno.

Первым музеем-участником кампании #КультурныйTikTok станет Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Гиды музея проведут экскурсии 12, 16, 19 и 23 сентября.