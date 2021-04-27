Еще 50 парков появится в Подмосковье. Их построят с учетом мнения жителей

В Московской области заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха. При их создании будут учитывать мнение жителей. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

По словам главы региона, почти половина территории Подмосковья — это леса и лесопарки. Они востребованы у жителей, в них всегда можно встретить семьи с детьми. Через несколько лет в лесах появятся новые места для отдыха.

Мы начинаем масштабную программу «Парки в лесу». В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей Андрей Воробьев губернатор Московской области.

В этом году работы начнутся на девяти территориях: в Липовой роще в Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках. Парки будут современными и комфортными.

«Дальше везде, где видим этот запрос, будем подходить так, чтобы в лесу можно было отдыхать, чтобы лес был чистым, и при этом сохранять всю экосистему», — добавил губернатор.

В Подмосковье продолжается благоустройство уже существующих парков. В 2022 году завершат работы в парке Малевича в Одинцове. Там сделают искусственные водоемы и водопады, обустроят смотровые площадки, прогулочные зоны и организуют площадки для отдыха.