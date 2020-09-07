Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в МВК «Новый Иерусалим» с 23 по 27 сентября

Источник фото: njerusalem.ru

Фестиваль в музее «Новый Иерусалим» проходит уже третий год подряд. В этот раз мероприятие приурочено к 100-летию музея и стартует параллельно с открытием большой выставки, которая представит уникальные предметы из подмосковных усадеб — богатое наследие, сохраненное музеем. Именно о наследии организаторы хотят поговорить и со зрителями фестиваля посредством музыки, дополненной специальным видеорядом.

«Лето. Музыка. Музей» очень вписывается в концепцию самого музея, в котором сочетаются мультимедиа и традиции, культурное наследие Русской православной церкви и современное искусство, виртуальный концертный зал и детский центр. Вместе с фестивалем открывается и актуальная выставка», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Это самый молодой и амбициозный фестиваль Подмосковья, который стал заметным художественным явлением нашего региона Елена Харламова министр культуры Московской области

Несмотря на то, что из-за пандемии фестиваль перенесен на сентябрь, он не изменил названия, однако сменил привычную локацию. Мероприятие будет проходить в круглом уличном музейном атриуме, стены которого позволят воспроизвести эффект объемной 3D-проекции, дополняющей музыку, и создадут максимально комфортные условия для зрителей. Дополнительно на площадке смонтируют специальные установки, которые обеспечат зал теплом. Помимо аудиовизуальных open-air концертов, состоятся также два камерных концерта в зале музея.

В программе семи фестивальных концертов как очень известные и часто исполняемые сочинения, так и редко встречающиеся музыкальные имена (Мессиан, Вайнберг, Барток). Фестивальные концерты представят разные эпохи, темы и направления в искусстве. От музыки эпохи барокко (Вивальди) к русской классике (Глинка, Бортнянский), неоклассике (Респиги, Стравинский) и другим сочинениям XX века (Штраус, Прокофьев, Шостакович).

Для меня open-air — это прежде всего возможность совмещения визуального ряда, ландшафта, природы и звуков музыки. В Новом Иерусалиме еще и уникальная история, музей, монастырь, который разрушался и возрождался вновь. В программе фестиваля мне особенно хотелось подчеркнуть эту идею возрождения — в самых разных аспектах. Здесь и Поздний Ренессанс — музыка эпохи барокко, и тема духовного возрождения в сочинениях Штрауса, Малера Василий Петренко художественный руководитель фестиваля

Источник фото: njerusalem.ru

«Фестиваль с самого начала отличала концептуальная цельность: его афиша демонстрирует приверженность высоким образцам мирового наследия, и в то же время — свежесть и оригинальность идей, способность чутко откликаться на запросы современного зрителя. Каждый год он формирует собственную публику, привлекая молодую аудиторию и выполняя просветительскую миссию», — подчеркнула Елена Харламова.

В этом году резидентами фестиваля станут Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Московский камерный оркестр «MusicaViva» и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Дирижеры, уже получившие признание в России и за рубежом, даже исполнят сольные партии. Максим Венгеров в первый день фестиваля исполнит соло в «Концерте для скрипки с оркестром» Людвига ван Бетховена, а Дмитрий Синьковский во второй день фестиваля исполнит сольную партию во «Временах года» Вивальди. Также среди дирижеров — Андрей Рубцов, Дмитрий Матвиенко, Александр Соловьев и Валентин Урюпин. А среди солистов — известные пианисты Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей Гугнин, Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглебский и Леонид Железный, Ирина Сопова (альт), Анна Кошкина (виолончель), участницы Молодежной оперной программы Большого театра России Эльмира Караханова (сопрано) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано).

Источник фото: Культура.рф

Главными идеологами фестиваля стали его президент, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский и художественный руководитель фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова, главный дирижер Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко.

Каждый из наших вечерних open-air концертов будет представлять собой единое и многогранное аудиовизуальное произведение, в котором блестящее живое исполнение сольется с бессмертной классикой, живописью, скульптурой, архитектурой. Это будет настоящее путешествие, в котором можно будет отправиться в прошлое, подняться над землей на высоту птичьего полета и заглянуть в музейные фонды, чтобы увидеть то, что еще никогда не представлялось на выставках. Все это — в канве гениальной музыки! Максим Дунаевский президент фестиваля

Первый концерт 23 сентября будет посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена: в этот вечер прозвучат «Скрипичный концерт» и «Седьмая симфония». Вновь в программе фестиваля музыка Малера — на заключительном концерте будет исполнена «Четвертая симфония».

Программа фестиваля охватывает разные эпохи и разные взгляды на культурное наследие, искусство разных стран, разных ментальностей и религий. Классическая музыка — это всегда уникальный синтез прошлого и настоящего, направленный в будущее. В этом она очень близка истории и философии Нового Иерусалима Василий Петренко художественный руководитель фестиваля

Отдельной страницей фестиваля станет посвящение еще одному юбилею этого года — 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Программу «Приношение Чайковскому» 25 сентября представит «Симфоджаз братьев Ивановых» — ансамбль солистов Московской областной филармонии под управлением известных джазовых музыкантов, заслуженных артистов России Андрея и Михаила Ивановых.

Источник фото: пресс-служба фестиваля

Зрители фестиваля смогут по своим билетам посетить постоянные экспозиции музея «Новый Иерусалим», а также новую временную выставку, которая откроется 23 сентября к 100-летию музея и представит большую коллекцию предметов из подмосковных усадеб.

Впервые фестиваль «Лето. Музыка. Музей» прошел на площадке музея в 2018 году, тогда его посетило более 3 тысяч человек, в 2019 году мероприятие собрало уже свыше пяти тысяч зрителей. Билеты на все фестивальные дни можно купить на официальном сайте музея.