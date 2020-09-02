Музыкально-гастрономический фестиваль «Шкинь-опера» пройдет в Коломне 19 сентября. Гостей ждет концерт, угощения и салют

Музыкально-гастрономический фестиваль «Шкинь-опера» пройдет в селе Шкинь Коломенского округа у Свято-Духовского храма 19 сентября. В концерте примут участие более 300 артистов. Гости смогут попробовать блюда из разных уголков России.

Фестиваль «Шкинь-опера» — это место встречи народных песен с изысканной мелодией итальянских опер. Гости смогут услышать, как сливаются воедино духовная и светская музыка.

Сцену в виде открытой ротонды в стиле классицизма установят рядом со Свято-Духовским храмом.

В концерте будут участвовать более 300 артистов разных жанров. Аккомпанировать будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина.

Под куполом Свято-Духовского храма состоится концерт духовной музыки. Здесь прозвучат голоса Московского Синодального хора.

Всего концерт продлится 10 часов. Гости услышат произведения множества жанров: сочинения русской духовной музыки, оперные арии и популярные композиции советских и современных авторов.

Зрителей ждет акустическая концертная программа Виктора Зинчука, представление Московского государственного академического театра танца «Гжель».

Романсы будут исполнять Антон Макарский, Методие Бужор и Нина Шацкая. Сольную программу представит группа «Кватро».

Помимо музыкальной составляющей гостей фестиваля будут удивлять гастрономическими изысками. В этом году «Галерея угощений» предложит блюда из регионов России.

Помимо концертной программы гости найдут развлечения по душе: театр кукол, мастер-классы, полеты на воздушном шаре, хороводы и народные забавы.

Начнется мероприятие на площади Свято-Духовского храма в 12.00, а завершится в 22.00 праздничным фейерверком.