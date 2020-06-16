16 июня 2020, 18:14
Первая трансляция из виртуального концертного зала МВК «Новый Иерусалим» пройдет в сентябре
Виртуальный концертный зал готовят к открытию в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Там прозвучат концерты звезд мировой и отечественной симфонической музыки, пройдут прямые трансляции из самых престижных залов. Как ожидается, первый концерт пройдет уже в сентябре во время ежегодного музыкального open-air фестиваля «Лето. Музыка. Музей».
В музей уже доставлен экран, комплект акустической системы и серверной системы микширования. В настоящий момент ведется монтаж, наладка и обучение персонала работе с новым оборудованием.
В ближайшее время в музей поступят микрофоны, сабвуферы, цифровой микшерный пульт и другие технические компоненты новой системы, необходимые для запуска трансляций.
Напомним, что первый виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура» был установлен в 2019 году в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину.