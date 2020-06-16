    16 июня 2020, 18:14

    Первая трансляция из виртуального концертного зала МВК «Новый Иерусалим» пройдет в сентябре

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Виртуальный концертный зал готовят к открытию в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Там прозвучат концерты звезд мировой и отечественной симфонической музыки, пройдут прямые трансляции из самых престижных залов. Как ожидается, первый концерт пройдет уже в сентябре во время ежегодного музыкального open-air фестиваля «Лето. Музыка. Музей».
    Первая трансляция из виртуального концертного зала МВК «Новый Иерусалим» пройдет в сентябре | Изображение 1

    В музей уже доставлен экран, комплект акустической системы и серверной системы микширования. В настоящий момент ведется монтаж, наладка и обучение персонала работе с новым оборудованием.

    Первая трансляция из виртуального концертного зала МВК «Новый Иерусалим» пройдет в сентябре | Изображение 2

    В ближайшее время в музей поступят микрофоны, сабвуферы, цифровой микшерный пульт и другие технические компоненты новой системы, необходимые для запуска трансляций.

    Первая трансляция из виртуального концертного зала МВК «Новый Иерусалим» пройдет в сентябре | Изображение 3

    Напомним, что первый виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура» был установлен в 2019 году в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину.