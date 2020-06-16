Первая трансляция из виртуального концертного зала МВК «Новый Иерусалим» пройдет в сентябре

В музей уже доставлен экран, комплект акустической системы и серверной системы микширования. В настоящий момент ведется монтаж, наладка и обучение персонала работе с новым оборудованием.

В ближайшее время в музей поступят микрофоны, сабвуферы, цифровой микшерный пульт и другие технические компоненты новой системы, необходимые для запуска трансляций.

Напомним, что первый виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура» был установлен в 2019 году в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину.