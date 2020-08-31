Денис Мацуев открыл конкурс «Новые имена» в Подмосковье

Пианист Денис Мацуев дал старт музыкальному конкурсу «Новые имена» в подмосковном Дмитрове. Проект создан, чтобы зажигать, продвигать и поддерживать юных звезд классической музыки. Подробности — в репортаже «360».

«Новые имена» — это школа, где у каждого музыканта будет наставник. На индивидуальных занятиях он исправит ошибки, научит новому, и подскажет, как дальше строить карьеру. Когда-то такая же добрая фея, Иветта Воронова, помогла и самому Мацуеву.

В юном возрасте Иветта Николавна сказала: «Киска моя, мы хотим тебя пригласить на концерт в Москву». Я сказал спасибо и пошел к своей футбольной команде во двор Денис Мацуев заслуженный артист Российской Федерации

Музыкант все же приехал в Москву из Иркутска и поступил в школу при консерватории. В 1991 году он стал лауреатом фонда «Новые имена», объездил с концертами десятки стран. Затем поступил в Московскую консерваторию. С середины 1990-х является солистом Московской филармонии.

В Дмитрове Мацуев играет для горожан и участников конкурса. Совсем скоро у музыкантов начнется учеба, правда, в этом году — в формате онлайн.

Источник фото: «360»

«Это драматургия жизни и очень хорошо, что «Новые имена» идут во след этой драматургии, — заявила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева. — Они встречаются в Zoom, друг друга видят и слышат, мало кто хочет, кстати, чтобы это можно было видеть со стороны, потому что это личная история».

В этом году в проект «Новые имена» попали 60 мальчишек и девчонок из Подмосковья.