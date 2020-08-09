Праздник джаза. Игорь Бутман с оркестром выступил на фестивале Чайковского в Клину

Фестиваль Чайковского в подмосковном округе Клин по традиции начинается с высадки деревьев в парке музея-заповедника Чайковского. В субботу, 8 августа, с лопатами и саженцем жители увидели народных артистов Юрия Башмета и Игоря Бутмана. Вместе с министром культуры Московской области Еленой Харламовой справились артисты очень быстро.

А после начался концерт. Для Игоря Бутмана и его биг-бэнда это первое выступление после долгой самоизоляции.

«Мы пропустили много фестивалей начиная с марта месяца. Приятно вернуться в нормальную жизнь», — улыбнулся джазмен.

Но пандемия сказалась не только на графике музыкантов. Количество мест для зрителей на фестивале сократилось вдвое. Рассаживают всех только в шахматном порядке. Но это никого не смущает. Главное — живая музыка.

Подмосковных фестивалей скоро станет ещё больше, ведь эпидобстановка в регионе улучшается. Ещё одно событие пройдет 22 и 23 августа. Он нем рассказал Игорь Бутман.

«У нас будет джазовый фестиваль в Ленинских горках. Шестой по счету. К нам в прошлые годы приезжало очень много зарубежных гостей. В этом году мы сохранили статус благодаря тем музыкантам, которые не смогли уехать из России, они об этом не жалеют, и остались волею судьбы здесь», — поделился он. Зрители увидят выступление коллективов из Бразилии, Доминиканы и Кубы.

Билеты на «Джазовые сезоны» Бутмана еще есть. Но все же понимают, какой спрос на такие события. Свободных мест на фестивале Чайковского, например, уже точно не будет.

Фестиваль Чайковского закончится 9 августа. Будет концерт для медработников, волонтеров, которые борются с распространением коронавируса.

Однако, если не успеете попасть на это событие, не расстраивайтесь. На телеканале «360» до 10 августа включительно будут показывать трансляции этого события.