В Клину концертом для врачей завершился VI фестиваль искусств Чайковского

Для медработников из Дзержинского в последний вечер международного фестиваля Чайковского сыграл оркестр Юрия Башмета. Это был подарок за непростую работу.

«Приходили только домой спать, кто-то вообще не дома, чтобы не заразиться», — вспомнила медсестра городской больницы Дзержинска Наталья Сенина.

В зале под открытым небом собрались 600 медиков и соцработников. Те, благодаря кому вообще стали возможны и фестиваль, и лето без самоизоляции. По словам директора музея-заповедника им. П. И. Чайковского Владимира Лисенко, он горд видеть на территории музея «героев нашего дня».

Соцработников и медсестер благодарили дважды. В первый раз врачей пригласили на концерт ансамбля «Солисты Москвы». Последний день самого ожидаемого open-air этого лета закончился концертом пианиста Дениса Мацуева.

«Получилось больше, чем мы хотели. Все с таким удовольствие приезжают, общаются, и с погодой нам повезло», — порадовалась министр культуры Московской области Елена Харламова.

Это был шестой фестиваль искусств имени Чайковского. Его посетили более 20 тысяч человек, и это не считая зрителей ежедневных трансляций: их смотрели в эфире «360» и на большом экране в центре Клина. Билеты раскупили за две недели до начала. Организаторы обещают: в следующем году будет еще круче.

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие впервые прошло при поддержке Министерства культуры РФ. Оно по традиции разворачивались на большой поляне музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину: здесь была установлена концертная площадка на 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей.

Гала-концерт собрал много гостей, среди которых были представители областного Правительства — вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, 1-й заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова, зампред правительства — министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин и министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«Нам удалось сделать 4 премьеры, и они прошли на ура. Концерты посмотрело очень много людей: шли трансляции в Клину на больших экранах, канал „Культура“ транслировал все в стриме и будет потом показывать, телеканал „360“ работал. Аудитория большая, потому что все соскучились, с удовольствием приезжают, общаются», — сказала Елена Харламова.

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского открылась обновленная экспозиция «Чайковский. Симфония «Жизнь» с применением мультимедийных технологий, которые позволяют услышать произведения П. И. Чайковского и его голос, записанный на фонографе Эдисона.

«Мемориальный музей Чайковского — уникальный, здесь сохранились все его вещи, будто он только что вышел из дома», — сказала Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»