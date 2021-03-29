Технику из Подольска отгрузили для будущих мусоросжигательных заводов Подмосковья

Предприятие из Подольска отгрузило оборудование для строящихся заводов термической переработки мусора в Подмосковье. Оно поставило блоки пароперегревателя, барабаны высокого давления и не только.

Источник фото: компания «РТ-Инвест»

Технику отгрузило предприятие «ЗиО-Подольск» — оно входит в машиностроительный дивизион «Росатома». Ее получили на строящихся заводах компании «РТ-Инвест» в Наро-Фоминске и Воскресенске.

Предприятия для переработки отходов создают по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA, которая подразумевает строгие экологические требования к заводам.

Источник фото: компания «РТ-Инвест»

Их возводят для того, чтобы достичь уже нулевого захоронения мусора. После того как еще в 2018 году Московская область приступила к мусорной реформе, здесь полностью закрыли все полигоны с отходами.

Десятилетиями мусор копился на полигонах. Они представляли угрозу окружающей среде и жителям. Но в 2020-м Подмосковье поставило точку в этом вопросе: все свалки ликвидировали.

Источник фото: компания «РТ-Инвест»

Теперь их заменили на КПО — это уже современные комплексы переработки отходов. А следующий шаг — четыре новых завода термической переработки.

Во всем мире именно энергетическая утилизация мусора стала приоритетным способом борьбы с ним. Проекты строящихся в Московской области заводов прошли 11 российских экспертиз и две независимые международные.