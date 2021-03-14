«Росатом» начал вакцинировать строителей АЭС за рубежом

Корпорация «Росатом» начала вакцинировать от коронавируса своих сотрудников, занятых на стройках АЭС за рубежом. Им ставят российскую вакцину «Спутник V».

Первыми привили работников, которые возводят АЭС «Руппур» в Бангладеш, сообщили РИА «Новости» в «Росатоме».

В начале недели глава корпорации Алексей Лихачев говорил, что вакцинация «перемещается и на зарубежные площадки». Наиболее активно прививочная кампания идет в странах, которые выдали разрешение на использование «Спутника V», уточнил он.

В пример Лихачев привел Белоруссию, где вакцинация сотрудников «идет полным ходом».

В России «Росатом» уже вакцинировал более 70 тысяч человек. Это сотрудники атомной отрасли и жители городов, в которых находятся предприятия холдинга, уточнил он.

«Спутник V» был разработан Центре имени Гамалеи, это первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса.

Накануне глава центра Александр Гинцбург заявил, что первый компонент вакцины получили порядка семи миллионов человек. Речь идет как о россиянах, так и о жителях других стран.