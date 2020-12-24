Чистота по примеру японских городов. Что ждет Подмосковье после закрытия мусорных полигонов

Глава региона отметил, что уже закрыли последнюю городскую свалку — площадку для сбора коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове. Мусорных полигонов на территории Подмосковья не осталось.

Впереди новый масштабный этап по президентской программе «Чистая страна» — рекультивация. Его проведут комплексно.

Мы, как и обещали нашим жителям, закрыли все свалки. Ноль, все, свалок нет. <…> В первую очередь „Ядрово“ и „Лесную“ рекультивируем. Почему? Они долго приносили беспокойство жителям, мягко скажу. Поэтому справедливое требование — не просто закрыть, что само по себе радует, но и рекультивировать их Андрей Воробьев.

Губернатор объяснил, что мусорные полигоны выделяли много различных неприятных запахов, поэтому в первую очередь на бывших свалках выполняют дегазацию.

«Активно ведем эту работу. И обязательно все без исключения полигоны ТКО, но в первую очередь те, которые потенциально нарушали экологию, жизнь человека, будут рекультивированы в Подмосковье», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что уже активно действуют безопасные комплексы для переработки отходов. Всего их будет 11 — каждый мощный.

«Они сепарируют ту самую органику, извините за подробности, которая и доставляет самые большие беды. И чистые фракции отбирает. Это автоматизированные линии — мы стараемся их максимально показывать, разъяснять такую работу экологам, жителям, общественникам», — уточнил губернатор.

По его словам, объяснение жителям Подмосковья логики действий властей — очень важная работа.

Что дальше?

Губернатор Подмосковья рассказал, что с 2023 года в регионе появятся первые два мусоросжигательных завода.

По сути, они обеспечат нулевое захоронение. Сейчас их строят, это первые современные такого типа заводы XXI века. Я дал команду Министерству экологии и нашим специалистам разъяснять все нюансы технологической работы и заводов, и комплексов Андрей Воробьев.

По его словам, фильтры на таких заводах будет самыми современными. Такими же, в городах Японии.

«Вы знаете, что есть ведущая японская корпорация, которая является новатором — Hitachi Zosen, — и фильтры будут самые современные. Продолжительность жизни в Японии, если бы они сколько-нибудь нарушали покой, не была бы более 90 лет», — объяснил Воробьев.

Борьба с нелегальными свалками

С первого квартала 2021 года Подмосковье введет систему тотального контроля над строительным мусором. Воробьев назвал это еще одним важным направлением работы.

Тоже важная тема — и с ней справимся. Потребуется немного времени. Но все готово для того, чтобы определить места для вывоза строительного мусора. Следующий этап — навести порядок. Уже работает более 200 фотоловушек, а активные жители помогают нам, чтобы не было несанкционированного сброса Андрей Воробьев.

По его мнению, 2021 год окончательно закроет тему строительного мусора в лесах. Воробьев отметил, что не видит причин, по которым это не получилось бы сделать.