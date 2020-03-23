Больше макарон из-за коронавируса. Солнечногорский завод Barilla увеличил производство пасты на 60 тонн в день
Свои мощности компания решила увеличить из-за взлетевшего спроса на макароны и крупы. Вместо трех линий производства стало четыре. Как итог — на предприятии ежедневно выпускают порядка 240 тонн изделий в сутки взамен прошлых 180-ти.
Сейчас на заводе работают и две линии по производству хлеба. За день здесь пекут около 48 тонн.
Мы расширили производство, чтобы избежать дефицита продукции на полках в магазинах. В следующем году планируем запустить третью линию хлеба. Изделия нашей фабрики можно найти на полках в крупных сетевых магазинах России и стран СНГВиктор Пак,директор компании Barilla в Солнечногорске.
Как отмечает руководство предприятия, дефицита продуктов у них не ожидается. Сейчас здесь выпускают четыре вида хлеба и 20 — пасты. В городском округе завод Barilla работает с 1998 года.
Дефицита продуктов в Подмосковье не будет
Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона заявили: продуктов более чем достаточно даже с учетом высокого спроса. Пустующие в ряде магазинов полки — результат еще не налаженного из-за ажиотажа процесса заказа и выкладки товаров.
Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей не закупать много продуктов, чтобы они не испортились. Он заверил, что дефицита товаров в области не будет.