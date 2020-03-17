Дефицита продуктов не будет. Доказываем на примере подмосковного распределительного центра

На фоне новостей о коронавирусе россияне начали закупаться гречкой, консервами и туалетной бумагой. Панику подогревали посты в соцсетях — там были фото пустых магазинных полок. Не стоит бежать скупать все в промышленных масштабах — ситуация на самом деле под контролем. На складах полки просто ломятся от товаров, которые вы сможете спокойно купить уже утром.

Экскурсию по распределительному центру провел председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли «Аккорд» Сергей Бирюков. Запас прочности огромен, несмотря на то, что спрос вырос на 200-300 процентов.

«Это пугающие кажется цифры, но мы специально находимся в распределительном центре магазина „Пятерочка“, чтобы вы лично могли убедиться, что склад заполнен на 80 процентов при растущем спросе. То есть он может еще больше принимать товары, мы можем удовлетворить даже такой рост в два-три раза», — сказал Сергей Бирюков.

Кто-то может сказать, что полки-то в магазинах были пустыми. На деле же, если к вечеру в магазине нет товара, то уже утром он там появится. «Я специально с утра заехал в магазины, где вчера были зафиксированы пустеющие или опустевшие полки, с утра они уже были заполнены», — подчеркнул Бирюков. У всех магазинов есть постоянный запас продуктов — его хватит на 30 дней.

Гречки, консервы, вода, другие виды круп, макаронные изделия — всего достаточно. И не только здесь, но во всех распределительных центрах всех магазинов сетевых ретейлеров Сергей Бирюков.

И ведь магазины получают продукты не только из распределительных центров, но и от прямых поставщиков, у которых тоже нет проблем с продукцией. «В среднем 95-98% продукции производится в РФ. Продовольственная безопасность как задача реализована. В этом смысле мы независимы», — сказал Бирюков.

Распределительный центр в Подольске. Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что даже если ситуация с коронавирусом будет развиваться по неоптимистичному сценарию, магазины смогут удовлетворить растущий спрос в течение очень долгого времени.

Не закупайте много, чтобы не пришлось выбрасывать

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал жителей региона не закупать слишком много продуктов. Они ведь могут испортиться, и их придется выкинуть. Он также заверил, что переживать на счет пустых полок в магазинах не стоит — товаров хватит всем.

«Наше Министерство сельского хозяйства в постоянном контакте и с торговыми сетями, и с распределительными центрами, которые поставляют им продукцию. Гречка, рис, макароны, консервы — это все товары российского производства, их запасов на складах в Московской области достаточно, чтобы удовлетворить спрос», — написал губернатор в Instagram.

Андрей Воробьев настоятельно рекомендовал, соблюдать меры предосторожности, чтобы коронавирус и дальше удавалось сдерживать.

На сегодня сдать анализы для выявления коронавируса в Подмосковье можно по рекомендации врача. Проверяют тех, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и обнаружил у себя признаки инфекции. Также тесты проходят те, кто контактировал с заболевшими. Для того, чтобы вызвать врача на дом, в Подмосковье запустили круглосуточную горячую линию: 8-800-550-50-30.