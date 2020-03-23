ФАС будет следить за ценами в супермаркетах в усиленном режиме

Цены на социально значимые продукты в России с 23 марта будут контролировать в усиленном режиме. Управления ФАС по всей стране будут без выходных следить за ценами в сетевых магазинах.

«В соответствии с поручением руководителя службы, с 23 марта 2020 года территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Специалисты ФАС будут ежедневно отслеживать цены. Кроме этого, на недобросовестных предпринимателей могут пожаловаться и покупатели: на сайтах всех территориальных органах продолжает работу горячая линия.

Информацию о проведенной работе каждую неделю будут отправлять в центральное управление ФАС, а потом в правительство России.

На фоне распространения коронавируса и слухов о карантине во многих магазинах наблюдается повышенный спрос на базовые продукты. По словам покупателей, некоторые магазины воспользовались спросом и повысили цены.

В России, по последним данным, 438 заболевших COVID-19. Ни один город на карантин не закрыт. Но людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовали самоизолироваться. В Подмосковье волонтеры будут помогать пенсионерам с покупками.