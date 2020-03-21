«Набор для апокалипсиса»: вендинговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой появились в Сергиевом Посаде

Владельцы одного из вендинговых автоматов в Сергиевом Посаде решили попиариться на коронавирусе. Они начали продавать жителям наборы с гречкой и туалетной бумагой. Именно эти товары недавно сметали с полок магазинов. Правда, есть в комплекте и весьма бесполезные предметы. Чесноком вот можно разве что отпугивать нечисть.

Автомат со своеобразным набором появился прямо рядом с администрацией города. В каждой ячейке лежат пачка гречки, рулон туалетной бумаги, мыло, головка чеснока и медицинская маска. Если с первыми тремя все понятно, то оставшиеся два предмета вызывают вопросы. Про бесполезность чеснока при борьбе с коронавирусом уже говорили не один раз, в том числе и ВОЗ. Медицинская маска тоже не дает никакой гарантии, что вы не заразитесь.

Представитель компании-производителя этого автомата и оборудования Алексей заявил «360», что ячейки загрузили таким набором ради прикола. При этом пошутить решили именно возле администрации, хотя осуждение за возможную спекуляцию на ситуации вполне может быть.

«А чего бояться-то? Заработать на чем? На коронавирусе? На гречке?» — смеясь ответил Алексей на вопрос, не переживают ли владельцы из-за обвинений, что они наживаются на пандемии.

При этом он объяснил, откуда именно пришла идея предлагать наборы с гречкой.

«Сейчас спрос максимальный на автоматы для продажи масок. Люди пытаются купить эти автоматы, но не могут купить маски. Маски в интернете, на „Авито“, наверное, видели, доходят от 50 до 100 рублей с рыночной стоимостью 60 копеек», — отметил Алексей.

По его словам, именно такие продавцы ничего не боятся, а ведь это и есть самая настоящая спекуляция.

«Купить маски никто не может, и мы решили таким образом попиариться, так скажем», — добавил представитель компании.

Сам автомат стоит в городе уже несколько лет, а вот такие коронавирусные наборы туда загрузили только вчера. Рядом находится детская горка, поэтому вторая часть машины отдана под игрушки.

«Мы наборы не продавали. Мы их загрузили, да, и ячейки из продажи исключили. Это так, для прикола, скажем, сделано», — признался Алексей, но потом добавил, что сейчас автоматы уже работают.

Более того, на аппарат могут повесить табличку «Набор для апокалипсиса». Как признался Алексей, у владельцев были большие сомнения по этому поводу, как раз из-за возможных обвинений, поэтому судьба таблички остается под вопросом.

На фоне сообщений о распространении коронавируса россияне массово сметали крупы и предметы первой необходимости с полок магазинов. Президент России Владимир Путин призвал жителей не поддаваться панике, так как никакого дефицита нет. Также он поручил Генеральной прокуратуре и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за необоснованным повышением цен.