Подмосковные власти объяснили, почему в магазинах могут появляться пустые полки. И повода для паники нет

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона заявили: продуктов более чем достаточно даже с учетом высокого спроса. Пустующие в ряде магазинов полки — результат еще не налаженного на фоне ажиотажа процесса заказа и выкладки товаров. Сегодня в торговых точках начали оптимизировать эту работу, чтобы еда не пропадала с прилавков.

Временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой возник из-за резко выросшего спроса. Не последнюю роль сыграл и человеческий фактор: со сложностями столкнулись сотрудники магазинов. Спуститься на склад, взять паллет, распаковать, выложить товар — все это требует времени. А изначально продукты необходимо привезти из логистического центра.

В ведомстве подчеркнули, что поставщики и производители товаров остаются под постоянным контролем. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей не закупать много продуктов, чтобы они не испортились. Он заверил, что дефицита товаров в регионе не будет.