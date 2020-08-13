Андрей Воробьев поблагодарил семьи, взявшие к себе воспитанников детдомов в период пандемии

Источник фото: телеканал «360»

На момент введения в Московской области режима повышенной готовности в 10 детских домах региона находились 411 воспитанников. С целью предупреждения распространения коронавируса было принято решение о передаче детей на гостевой режим в семьи сотрудников и приемные семьи. Всего было устроено на такое проживание 290 детей. При этом 67 из них останутся в приемных семьях насовсем.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор вручил благодарности тем сотрудникам и семьям, которые забрали на период пандемии по 2-3 ребенка из детского дома.

«Спасибо педагогам, преподавателям, которые дарят любовь, заботу, входят в положение детей. Во время пандемии ситуация еще сложнее стала, и у нас благодаря вам, педагогам, дети должны были находиться дома. Так и получилось, спасибо нашей службе, которая занимается этим давно. Очень приятно, что из 400 детей 67 приобрели свой дом, друзей, родителей. Поэтому основная моя задача сегодня — сказать вам слова благодарности, пожелать, чтобы гордились малышами и теми, кто уже постарше, которые живут в ваших семьях», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня Андрей Юрьевич чествовал именно тех сотрудников и те семьи, которые забрали на период пандемии по 2-3 ребенка из детского дома. Важно отметить, что из 400 детей по окончании пандемии 67 детей останутся в приемных семьях», — отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в регионе постоянно сокращается число детских домов, так как все больше детей устраивают в приемные семьи. Действует программа поддержки приемных семей и детей-сирот. Порядка 50 тысяч рублей выплачивается на каждого приемного ребенка. Также на территории области ежегодно порядка 700–800 квартир выдается детям-сиротам, достигшим 18-летнего возраста.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы один из немногих субъектов, который такие меры поддержки в таком объеме оказывает и приемным семьям, и детям-сиротам, которые достигли 18-летнего возраста. И, соответственно, это дает свои результаты, потому что всего 5-6 лет назад на территории МО было 44 детских дома, сегодня их осталось 10, к концу года их будет уже 8. Мы закрываем детдома за ненадобностью, потому что дети из детских домов переходят в приемные семьи и там обретают своих родителей, свой дом», — подчеркнула министр образования Московской области.

Выражаю слова благодарности вам, педагогам и приемным родителям, которые делают очень доброе и важное дело. Несколько лет назад в Московской области работало порядка 44-45 детских домов, общее количество детей там было около тысячи. С того времени мы взяли курс на то, чтобы каждый ребенок, который оказался в непростой ситуации, имел своих родителей Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

За период пандемии ни один воспитанник детского дома не заболел COVID-19. На гостевой режим было принято 185 детей в семьи сотрудников детских домов и 105 — в приемные семьи. 217 человек, принявших в свою семью детей из детских домов за период апрель–июнь, получили президентские выплаты в размере 12 130 рублей за каждый месяц.