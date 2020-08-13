«Вместе вы сделали большое дело». Врачей из Долгопрудного наградили за спасение пациентов с COVID-19

Центральная больница Долгопрудного одной из первых в регионе приняла людей с COVID-19 на пике пандемии. Лечить их стали 26 марта, а в мае учреждение временно сделали инфекционным центром. С августа его вернули в обычный режим. Губернатор Подмосковья встретился с врачами и наградил их за борьбу с COVID-19.

Андрей Воробьев вручил благодарности коллективу больницы. В условиях пандемии они месяцами не видели свои семьи, спасая жизни пациентов с коронавирусом.

Конечно, ситуация была очень сложная и порой критическая. Были дни, когда у нас оставалось 237 коек на все Подмосковье. Ужасное утро, как сейчас помню. <…> И я хочу вас поблагодарить. Вас и в вашем лице всех, кто работал, рисковал своей жизнью в очень непростое время. Слава богу, мы сегодня видим стабилизацию Андрей Воробьев.

На церемонии наградили 12 лучших сотрудников, среди которых как работники регистратуры, так и главный врач. Весь коллектив трудился плечом к плечу в «красной» зоне, не обращая внимания на должности. Здесь развернули 455 коек.

Чтобы семьи врачей были в безопасности, сотрудники больницы жили в изоляции. Для них подготовили гостиницу с питанием и всеми удобствами. Заместитель главного врача ЦРБ по лечебной работе Виталий Соловьев поделился, что им создали комфортные условия.

На пике пандемии мы жили в выделенной нам гостинице. На работу добирались в автобусе, организованном для нас. Были превосходные условия и полноценное бесплатное питание Виталий Соловьев.

По специальности он реаниматолог. Виталий Соловьев отметил, что ситуация вплоть до августа требовала ежедневного и почти ежеминутного присутствия в больнице.

Никто из врачей не отказался работать. На пике пандемии, когда рук не хватало, на помощь пришли волонтеры. Алексею Гладкову, например, 18 лет. Он студент-медик — всю весну работал в Долгопрудном.

«В апреле нас, целевиков, собрали и предложили нам попробовать. Я согласился, потому что это опыт. Было страшно заразить близких, а за себя как-то не так страшно», — поделился он.

Юный врач работал в «красной» зоне. Сегодня на счету врачей сотни спасенных жизней. И теперь у них только одна просьба к пациентам — быть аккуратнее и не болеть.

Спасибо и низкий поклон вам. Многие врачи долго не были дома по понятной причине. Но очень добросовестно выполнили свой долг. У нас очень низкая смертность от ковида. Это значит, что реаниматологи, инфекционисты и все, кто занимался лечением, сделали это добросовестно и профессионально Андрей Воробьев.

Он пожелал коллективу больницы здоровья, а их семьям — благополучия. По словам губернатора, врачи — это «армия, которая очень дружно и профессионально вместе сделали большое дело».