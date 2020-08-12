Питание под контролем родителей. Подмосковье подготовило школы к новому учебному году

Подмосковье готово обеспечить всех школьников качественным питанием уже 1 сентября. За едой в столовых можно будет следить с помощью родительского контроля. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 1 сентября начинается учебный год, и у нас все готово для этого. Вчера президент сделал особый акцент на важности горячего, качественного питания не только в больших школах — вот мы сейчас в Балашихе, Железнодорожном, здесь огромные школы, — но и в малокомплектных. У нас все готово», — объявил Воробьев.

Под «все», по словам губернатора, понимается и пищеблок, и качество питания.

Мы обратились с предложением к родителям, чтобы создать родительский контроль, который позволит или родительскому комитету, или родителям, которые беспокоятся и хотят проверить качество питания, такую возможность реализовать Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, обучение, питание, послешкольное образование являются приоритетами для Московской области. Он напомнил, что регион поднялся еще выше в рейтинге системы образования в стране. Но задача — сохранять этот темп.

«Спасибо педагогам, учителям, которые очень добросовестно, профессионально, с любовью и заботой учат наших детей», — отметил Воробьев.

В Подмосковье ежегодно растет число детей. В этом году, отметил губернатор, в регионе стало на почти 40 тысяч детей больше. Поэтому строительство школ будут продолжать.