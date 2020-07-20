Отчим из Дмитрова бил ребенка из неприязни и попал в СИЗО. Почему матери закрывают глаза на насилие?

Молодого отчима, который избивал двухлетнего ребенка, отправили в СИЗО на два месяца. В суде он со слезами просил о домашнем аресте. При этом об истязаниях ребенка узнали, только когда мальчик сбежал из дома и его травмы увидели посторонние. Мать утверждает, что не знала об избиениях.

Дмитровский истязатель

Днем 18 июля двухлетний мальчик в пижаме пришел на КПП при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа. Охранник Анатолий Савин заметил, что ребенку было больно: он хромал и был весь в синяках. Возле пропускного пункта малыш звал маму, но женщина Елена, которая тоже работала в тот день на КПП, не дождалась родителей мальчика, вызвала полицию и скорую.

По ее словам, ребенок сам ей признался, что отец ему «выкрутил ногу», а мать била.

Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу. У мальчика диагностировали закрытые переломы, ушибы, растяжения, гематомы, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.

Отчиму 22 года, а родной матери мальчика — 29. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что после задержания родителей отчим признался, что бил ребенка, потому что тот ему просто не нравился. Что конкретно не устраивало, отчим не уточнил.

Начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Дмитровскому городскому округу Галина Белова сказала, что семья временно приехала жить под Дмитров. Однако никаких жалоб в органы опеки не поступало. Теперь решается вопрос о том, возвращать мальчика в семью или отдать другим родителям.

«Поскольку мама зарегистрирована в Тульской области, мы завтра сделаем туда запросы, уточним, всю информацию соберем по маме, по семье. Если возможно будет вернуть ребенка маме — вернем, если нет, если есть родственники и возможно передать им — передадим. Или найдем ребенку новую, хорошую семью», — сказала Белова.

Поднявший руку на пасынка отчим арестован до 17 сентября. Во время суда он разрыдался, признал вину и попросил не отправлять его в СИЗО.

«Я с ума сойду, я был там. Я не хочу там находиться. Если есть возможность под домашним арестом, я под домашним арестом буду. Клянусь, я никуда не убегу», — сказал он судье.

Однако судья посчитал, что молодой человек может давить на малыша, поэтому все-таки назначил ему изолятор.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязаниях. Мать ребенка предстанет перед судом по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Она сама сказала полицейским, что при ней мужчина никогда сильно не бил малыша, а только «по попе», передает РИА «Новости». По ее словам, мальчик никогда не жаловался на побои и говорил, что упал с самоката.

В то же время в больницу к ребенку приехала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, мальчик чувствует себя хорошо, играет и ведет себя активно.

Почему женщины терпят насилие к их детям

Насилие над пасынками и падчерицами в российских семьях, к сожалению, распространено. Зачастую матери не пытаются вмешаться, когда их сожители или новые мужья поднимают руку на ребенка. Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева объяснила «360», что у этого есть несколько причин.

Первой может стать детство женщины. Если она выросла в среде, где воспитывали кулаками, то и во взрослой жизни может считать это допустимым.

Второй момент: все равно у нас есть понимание, что мужчина прав. Ведь потом она ребенку залижет раны, условно, теплотой материнской. Это тоже формат ролей в семье Наталья Краснослободцева.

Третья вероятная причина — мать эмоционально холодна к ребенку. И последний момент, по мнению Краснослободцевой, это шанс, что сама женщина бьет сына. А если так, то в ее представлении кто-то другой тоже имеет право это делать.

Краснослободцева добавила, что не исключено, что саму женщину избивает человек, который рядом. В связи с этим у матери появляется страх, что и ей перепадет, если она вмешается. Зачастую женщина не может уйти от такого мужчины, потому что боится. У нее появляются мысли о том, что она полностью зависит от него, что без него она не сможет существовать. Эти мысли стопорят женщину и не дают ей действовать, чтобы защитить себя и ребенка.

Если ребенка били в детстве, то шанс, что он вырастет с полностью здоровой психикой, мал. Его будущее психическое состояние зависит в том числе от темперамента. По словам Краснослободцевой, у ребенка может быть постоянное чувство вины, зависимость от настроения других людей, зажатость, некоммуникабельность. Вероятно, он будет закрыт к какому-то из полов. Например, если мать его не защищала в детстве, это может перерасти в агрессию к женщинам.

Насилие в семье — впитываемая модель поведения, которая имеет шанс прорасти в жизнь этого ребенка с вероятностью 90%. Ребенок однажды может сделать подобное. Есть волевой аспект — если ребенок вырос и осознал, этого не произойдет Наталья Краснослободцева.

Разрешает — не значит не любит

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «360» тоже высказала свою версию, почему та или иная женщина может позволять возлюбленному бить ребенка. Психолог согласилась, что такие проблемы зачастую идут из детства.

В качестве второй причины Наумова отметила, что женщина, скорее всего, боится потерять мужчину. Ведь изначально она находит заботливого, щедрого, красиво ухаживающего человека и верит, что он не будет ее обижать. Но когда отношения становятся более серьезными, когда женщина становится более зависимой от возлюбленного, в том числе материально, она боится лишиться такого человека, так как считает, что больше никому не нужна и ей будет еще сложнее без него.

Женщина с таким психотипом готова на все. Она готова закрыть глаза на то, что ребенка обижают, ее обижают, готова все терпеть Наталья Наумова.

Особенность личности такой женщины в том, что она сама в детстве, вероятно, пережила насилие и смогла, как ей кажется, справиться с трудностями. И она думает, что ее ребенок тоже способен все преодолеть. Самостоятельно, без помощи психолога выйти из этого заблуждения сложно. Наумова заключила, что позволение бить ребенка не означает, что мать его не любит. Она просто не знает, как защитить себя.