Подмосковье 25 марта 2024, 13:51 Акция в память о погибших в теракте в в Crocus City Hall прошла в Ступине Unsplash

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Жители Ступина возложили цветы в память о погибших в теракте 22 марта. Акция состоялась в сквере имени Героя Советского Союза Владимира Полякова. Участники выложили из свечей слово «Скорбим».

Соболезнования и слова поддержки участникам трагедии высказал глава округа Сергей Мужальских.

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«Мы собрались здесь, чтобы почтить память жертв теракта, унесшего множество жизней. Соболезную пострадавшим и их семьям. Все виновные будут наказаны. Хочу отметить мужество и силу воли соотечественников, помогавших друг другу в этой трагической ситуации, наших спасателей и медицинских работников. Такой народ невозможно победить», — сказал он.

Один из жителей Ступина стал очевидцем теракта. По словам Владимира Россихина, во время страшных событий люди вели себя достойно и старались не паниковать.

«Не было паники и сумасшествия, абсолютное большинство людей вело себя разумно и достойно. Многие подбадривали растерявшихся людей, помогали друг другу. Надо обладать большой силой воли, чтобы в момент смертельной опасности думать не о том, как спастись самому, а помогать незнакомому тебе человеку, которого ты никогда больше не увидишь, который и „спасибо“ тебе не успеет сказать. Я горжусь нашими людьми», — поделился он.

Участники акции возложили игрушки, цветы и свечи к мемориалам и Вечному огню.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.