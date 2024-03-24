Происшествия 24 марта 2024, 21:34 Число пострадавших в теракте выросло до 182 Минздрав Подмосковья: в новом списке пострадавших 182 человека РИА «Новости»

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Минздрав Московской области опубликовал новые списки пострадавших. В нем значится 182 человека, из них 101 пострадавший находится из медицинских учреждениях региона.

Из списков можно узнать, в какой из больниц Подмосковья проходит лечение пациент. Также на сайте ведомства можно найти список погибших при теракте в Красногорске.

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Трагедия произошла вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall и расстреляли толпу. В здании раздались взрывы, и начался пожар.

Вечером 24 марта у мемориала около Crocus City Hall священники провели панихиду по погибшим. На траурном мероприятии собралось большое количество людей.