Подмосковье 25 марта 2024, 09:28 Акция «Свеча памяти» прошла в Наро-Фоминске в день общенационального траура Анна Тюрюмина

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Акция «Свеча памяти» прошла в Наро-Фоминске. Жители возложили цветы и лампады к стеле «Город воинской славы» на площади Победы в день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall.

Горожане зажгли свечи в память о погибших. Среди жителей, пришедших на площадь Победы, были и зрители несостоявшегося концерта. Одна из них — Дарья, которая поехала в «Крокус» вместе с мужем и детьми.

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«Мы как раз входили в зал, когда раздались выстрелы. Мужчина рядом сказал: „Хлопушка!“ — но сразу стало понятно, что это не хлопушки. Крики, паника. Мы побежали, как потом выяснилось, через ВИП-ложи и гримерки. Я думала об одном: любой ценой надо спасти детей. Один из них был у меня на руках. И мы бежали, бежали, бежали….» — поделилась она.

Каждого погибшего почтили минутой молчания. Из свечей у мемориала выложили слова «Крокус. Скорбим».

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.