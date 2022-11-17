Мир 17 ноября 2022, 07:59 Журналистка Fox News назвала Зеленского грязным актером из-за его обвинений в адрес России Ведущая Fox News Оуэнс назвала лидера Украины Зеленского грязным актером Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Журналистка американского канала Fox News Кэндис Оуэнс на своей странице в Twitter назвала украинского президента Владимира Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать Третью мировую войну». Поводом для этой характеристики стали его заявления в адрес России после падения ракет в Польше.

После происшествия лидер Украины незамедлительно обвинил Россию в том, что она якобы напала на Польшу. Однако быстро удалось доказать, что ракеты были как раз украинскими. Оуэнс указала на то, что от лжи Владимира Зеленского страдают и россияне, и американцы, и — не в последнюю очередь — украинцы.

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«Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение», — заметила ведущая.

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Она констатировала, что «западные пропагандистские сети» ложно провозгласили его героем.

Две ракеты упали на территории Польши вечером 15 ноября. Погибли два человека. Польские СМИ наравне с Украиной поначалу обвинили в случившемся Россию. Лишь после того как самолет НАТО отследил траекторию полета одной из ракет, стало очевидно, что ее запуск из России маловероятен. Позже американские СМИ предположили, что ракета могла быть украинской. Минобороны России сообщило, что обломки ракеты принадлежат ВСУ. Однако Зеленский спорит с этим.