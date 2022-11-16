16 ноября 2022, 12:29
Найденные в Польше обломки ракет принадлежат ВСУ — Минобороны
Минобороны заявило, что обнаруженные в Польше обломки принадлежат ВСУ
Эксперты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) идентифицировали по снимкам найденные обломки ракет в Польше как элементы комплекса ПВО С-300 ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Изображения опубликовали 15 ноября.
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«[Снимки] однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.
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Также в Минобороны подчеркнули, что ВС России наносили удары по объектам только на территории Украины и не ближе чем в 35 километрах от польско-украинской границы. Сообщения о том, что РФ имеет какое-то отношение к падению ракет назвали провокацией.
Кроме того, американская газета The Wall Street Jouranal со ссылкой на источники сообщили, что специалисты из США пришли к выводу о принадлежности обломков в Польше Вооруженным силам Украины.
Минобороны РФ
Польша
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