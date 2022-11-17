Мир 17 ноября 2022, 03:08 Провокация с ракетами в Польше быстро заглохла. Но Запад не отказывается от антироссийской риторики «Голос Мордора»: Запад не хочет «откатываться» в своих оценках инцидента в Польше Telegram

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Польша и Минобороны США заявили, что упавшие под Люблином ракеты были украинскими. Однако Белый дом возлагает вину за инцидент на Россию вне зависимости от результатов расследований. На Западе понимают, что российские военные не имеют к этому никакого отношения, однако менять риторику они не собираются. Таким мнением поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Провокация сразу же заглохла

Впрочем — по-другому и быть не могло. Не признать очевидный факт они могут, но есть вещи, в которых никак откатывать нельзя. И наверняка сейчас кто-то сильно жалеет, что фото обломков ракеты, взорвавшейся на территории Польши, сразу попало в Сеть.

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Скорее всего, это на самом деле был несчастный случай. Но не выложи кто-то фото остатков ракеты, на которых специалистами достаточно легко был опознан боеприпас от ЗРК С-300, провокацию можно было развернуть на полную катушку. Получилось примерно то же, что с обстрелом вокзала в Краматорске, когда итальянский фоторепортер выложил в сеть фото хвостовика ракеты комплекса «Точка-У», на чем провокация сразу же заглохла.

Украинские ПВО опасны для населения

А самый главный вопрос — качество работы украинской ПВО, если это, на самом деле, был несчастный случай. И тут претензия даже не к статистике, которая полностью лжива, а к тому, что украинская ПВО смертельно опасна для собственного населения и соседних стран. Уже известны десятки случаев, когда ракеты украинских зенитчиков попадали в жилые дома или социальные объекты. Получается какой-то парадокс — российские ракеты менее опасны для украинского населения, чем защита от них.

Российские крылатые ракеты поражают цели, которые находятся в ненаселенных местах. Те же объекты инфраструктуры не предполагают постоянного присутствия персонала. А вот украинские зенитчики, которые пытаются эти ракеты сбить, ставят свои системы в жилых районах, прикрываясь мирным населением. Получается, что если что-то сбивают — то сбивают над городами и обломки летят на жилые дома, причиняя им немалый ущерб. А еще — в жилые дома летят и целые ракеты, не попавшие в цель.

Ракеты ВСУ часто отклоняются от цели

Ракеты для старых советских ЗРК у Украины просрочены, срабатывают штатно далеко не всегда. Часто отклоняются от цели, что и произошло с теми ракетами, что упали в Польше. Причем отклонение очень значительное, потому что ближайшая цель, на которую были направлены российские ракеты, находилась километрах в 100 от инцидента. Именно это и вызывает сомнения в «несчастном случае».

Хотя, если вспомнить старый советский беспилотник «Стриж», упавший в хорватском Загребе, география для украинцев — москальская лженаука.