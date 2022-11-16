Мир 16 ноября 2022, 20:20 Зеленский заявил, что упавшая в Польше ракета не была украинской Президент Зеленский: упавшая на территории Польши ракета не была украинской YouTube

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Президент Владимир Зеленский заявил, что упавшая в ночь на 16 ноября ракета на территории Польше не принадлежит Украине. Его слова привел портал Ura.ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», —сказал украинский президент.

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Он отметил, что получил доклады от Вооруженных и Воздушных сил Украины, которым «не может не доверять». Зеленский считает, что представителей страны нужно было допустить к расследованию на месте происшествия. Он заверил, что Украина имеет право быть в следственной группе.

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Вечером 15 ноября на территории Польши упали две ракет неизвестного происхождения. Сначала в местных СМИ начали распространять информацию о том, что снаряды принадлежат российским силам. МИД России назвал ложными обвинения в причастности страны к ракетному инциденту.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг заявил, что в Польше территории могли упасть ракеты украинской системы ПВО. Однако при этом, по его словам, ответственность за это якобы лежит на России, а киевский режим не при чем. Спустя время польский президент Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что упавшая ракета летела с Украины.