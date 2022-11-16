Важное 16 ноября 2022, 08:10 Попавшую в Польшу ракету выпустили ВСУ — СМИ Associated Press: ракету в сторону Польши выпустили ВСУ

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Ракету, которая попала на территорию Польши, выпустили украинские войска, чтобы сбить российскую. Об этом написало Associated Press, сославшись на источник в американском правительстве.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», — сообщило агентство.

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На возможную причастность Украины к случившемуся в Польше ранее указал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости». Парламентарий отметил, что сверхточность российского оружия исключает такую ошибку и, скорее всего, имела место «дешевая провокация», спланированная Украиной, чтобы «официально» втянуть НАТО в конфликт.

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Накануне польские СМИ сообщили о падении двух ракет под Люблином. Два человека погибли. Маркировок на обломках ракет не было. Президент Польши Анджей Дуда признал, что нельзя точно доказать, кто их выпустил. Польские СМИ поначалу голословно обвинили во всем Россию, однако Минобороны РФ назвало это провокацией. Посла РФ Сергея Андреева вызвали в польский МИД для объяснений.

Самолет НАТО отследил траекторию падения одной из ракет. Позже президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, ракеты летели все-таки не из России — с учетом траектории это «маловероятно».