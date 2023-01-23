Мир 23 января 2023, 16:07 Жителей Одессы начали забирать в ВСУ на машине скорой — СМИ SHOT: в Одессе скорая забирает мужчин в ряды ВСУ

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Одесская машина скорой помощи насильно «госпитализирует» мужчин в ряды ВСУ, сообщил Telegram-канал SHOT. В доказательство канал показал видео с человеком в военной форме, выходящим из кареты скорой вместо санитара.

В комментариях люди отмечали, что часто сталкивались с подобными роликами. Некоторые предположили, что «так начинается госпереворот». Кто-то указал на то, что, видимо, на Украине «народу не осталось».

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Ранее уже появлялась информация о том, что в рядах ВСУ встречаются не только подростки и чуть ли не старики, но и женщины. Кроме того, в украинской армии очень много иностранных наемников. Похоже, Украина задействует все доступные ей ресурсы. При этом жители страны не горят желанием идти в ВСУ и даже готовы заключать фиктивные браки, чтобы скрыться за границей.

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На Украине прошло уже не менее шести волн мобилизации, и сейчас, по некоторым данным, численность ВСУ с учетом «сторонних ресурсов» достигает миллиона человек. Пока, как утверждают в украинском министерстве обороны, дополнительный призыв не требуется, однако ситуация может измениться в дальнейшем.