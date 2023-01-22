Мир 22 января 2023, 14:21 Численность ВСУ оценили в миллион человек Командир «Русского Легиона» Фомченков заявил об одном миллионе человек в составе ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Власти Украины в ходе мобилизации увеличили численность своих Вооруженных сил до одного миллиона человек. Этой многочисленной армии сегодня противостоят российские формирования. Об этом в беседе с Ura.ru заявил командир «Русского легиона» Сергей Фомченков.

Он подчеркнул, что основная доля в украинской армии приходится на насильственно мобилизованных из разных областей страны. По словам Фомченкова, если изначально киевский режим старался отправлять в бой русскоязычных граждан, считая их «недочеловеками», то теперь в состав ВСУ стали призывать и жителей западных окраин.

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«С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек», — заявил Фомченков.

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Командир «Русского легиона» пояснил, что, говоря о сторонних людских ресурсах, имеет в виду военных из других стран, которых задействуют в главных боевых действиях.

«Так как своей качественной пехоты у ВСУ становится все меньше, они вынуждены привлекать ее со стороны. И это не только собственно „солдаты удачи“, но и кадровые части армий стран НАТО под видом „наемников“», — пояснил офицер.

Фомченков подчеркнул, что сегодня российские силы противостоят объединению различных воинских подразделений, ориентированных на Североатлантический альянс.

Министр обороны Украины Алексей Резников в начале января заявил, что дополнительного призыва мобилизованных в ВСУ пока не требуется, но ситуация может измениться в любой момент. Глава ведомства напомнил, что всеобщую мобилизацию в стране объявили 24 февраля 2022 года, но весь потенциал пока не задействовали.