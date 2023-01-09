Мир 09 января 2023, 00:14 «Передавали координаты техники». Военные ЛНР рассказали об использовании ВСУ подростков Военные ЛНР: некоторые задержанные корректировщики прошли детские патриотические лагеря РИА «Новости»

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С начала спецоперации на территории ЛНР и ДНР задержали большое количество корректировщиков, в числе которых были подростки. Они проходили обучение в украинских военно-патриотических лагерях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащую Второго армейского корпуса ЛНР.

«Недавно была задержана девочка, которая прошла игру „Джура“ в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники», — рассказала военнослужащая.

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Военные ЛНР также рассказали об обучении украинскими военными и иностранными инструкторами детей азам диверсионной деятельности. Особые военно-патриотические игры проводили в оздоровительном лагере в Пурдовке в Северодонецке. Там обнаружили программу игры «Джура». На территории лагеря также нашли муляж «разгрузки шахида». Он служил для тренировок детей по работе с самодельными взрывными устройствами.

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ВСУ 8 января нанесли удар по многоэтажному жилому дому в населенном пункте Рубежное в ЛНР. Украинские военные применили артиллерийское орудие калибром 155 миллиметров, выпустив четыре снаряда.