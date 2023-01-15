Мир 15 января 2023, 02:22 Украинские мужчины начали заключать фиктивные браки ради выезда за границу — СМИ «Страна»: украинцы заключают фиктивные браки с многодетными матерями ради выезда за рубеж freepik

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На Украине появилась новая схема по выезду мужчин из страны. Они заключают фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами-инвалидами, чтобы иметь возможность выехать за границу. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в статье.

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По словам авторов материала, на Украине уже появились частные компании — посредники, которые помогают желающим найти выгодную партию. Стоит такая услуга около трех тысяч долларов.

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Согласно украинским законам, мужчина, взявший в жены многодетную мать, получает статус многодетного отца, не усыновляя детей. После этого семья имеет право покинуть страну.

Если женщина имеет инвалидность, то как «сопровождающее лицо» ее супруг может выезжать за границу даже без жены.

Ранее появилась информация, что в отряды ВСУ планируют мобилизовать дополнительно 100 тысяч человек в течение двух месяцев.