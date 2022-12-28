Армия 28 декабря 2022, 09:54 Солдат в ВСУ стали чаще заменять женщинами — Марочко Офицер НМ ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в ВСУ в Донбассе

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Вооруженные силы Украины стали чаще призывать на службу женщин. Их заметили на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике, рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола», — рассказал он.

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На такую тенденцию обратили внимание бойцы второго армейского корпуса ЛНР в зоне своей ответственности у линии соприкосновения. Кроме того, жители Харьковской области обратили внимание на большее число женщин в армии — именно они проверяют документы и досматривают машины на блокпостах трассы в сторону Сватова.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее предупредил, что из-за больших потерь в украинскую армию начнут призывать женщин. ВСУ, по его словам, уже подготовили специальную форму, в том числе для беременных.

Киевский режим также активно привлекает наемниц из Грузии, Бразилии, Нидерландов и других стран. Полковник в отставке, журналист и писатель Виктор Баранец рассказал, что в бою не определить пол противника, поэтому мужчины не относятся к ним по-другому.