Мир 06 января 2023, 15:32 Власти Украины не увидели причин для дополнительной мобилизации Министр обороны Украины Резников заявил об отсутствии причин массовой мобилизации РИА «Новости»

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Дополнительный призыв мобилизованных в ВСУ пока не требуется. Но ситуация может измениться в любой момент. Как сообщило украинское издание «Корреспондент», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в данный момент мобилизация проходит в спокойном режиме, в ходе которой идет восполнение потерь.

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«Мы возобновляем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу», — заявил Резников.

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Министр напомнил, что Украина объявила массовую мобилизацию еще 24 февраля 2022 года, но пока весь ее потенциал не задействовали. В случае эскалации ситуации окончательное решение о дополнительном призыве мобилизованных примут незамедлительно.

Государственная пограничная служба Украины 31 декабря 2022 года сообщила, что с момента введения в стране военного положения из страны нелегально пытались выехать 12 тысяч мужчин, из которых 15 погибли при пересечении границы через реки или горы.