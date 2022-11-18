Мир 18 ноября 2022, 07:33 Зеленского попросили не высказываться о причине падения ракеты в Польше Politico: США призвали Европу осторожнее рассказывать о причинах падения ракеты в Польше Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американские чиновники посоветовали коллегам из Европы воздержаться от заявлений по поводу падения ракеты в Польше и дождаться завершения расследования. Об этом сообщил Politico.

«За последние два дня высокопоставленные чиновники США связались с европейскими лидерами и чиновниками в офисе [президента Украины Владимира] Зеленского, призывая к осторожности, говоря о том, что привело к взрыву», — рассказали источники.

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Сразу после ЧП в польском селе Пшеводув Владимир Зеленский обвинил во всем Россию. Однако позднее американские специалисты, президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что это работа украинской системы противовоздушной обороны. Членов альянса и киевский режим попросили воздержаться от категоричных заявлений, пока не завершится расследование.

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Эта ситуация показала разногласия между США и Украиной. Бывший сотрудник Госдепартамента Хизер Конли заявила, что страны НАТО усвоили урок. Они поняли, что не стоит делать поспешных заявлений, ведь ставки высоки.

Во вторник польские СМИ сообщили о падении двух ракет на востоке Польши у границы с Украиной. Погибли два человека. Позднее власти заявили, что нашли обломки только одной ракеты.