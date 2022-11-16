Важное 16 ноября 2022, 14:09 Дуда подтвердил, что упавшая в Польше ракета принадлежала Украине Президент Польши Дуда подтвердил, что упавшая ракета летела с Украины РИА «Новости»

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Есть большая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала ПВО Украины. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передал ТАСС.

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — сказал он после встречи правительства с генштабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности Польши

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Дуда подтвердил, что есть большая вероятность, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины. И при этом ничего не указывает на то, что это была российская ракета.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент невозможно установить принадлежность ракет той или иной стране. В связи с произошедшим Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора. Четвертая статья — предпоследний шаг в системе реагирования НАТО на угрозы. Пятая статья подразумевает уже коллективный военный ответ.