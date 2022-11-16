Важное 16 ноября 2022, 12:26 Минобороны назвало провокацией заявление о причастности России к падению ракет в Польше Минобороны посчитало провокацией слова о причастности России к падению ракет в Пшеводуве РИА «Новости»

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Информация о том, что «российские ракеты» упали на территории Польши, являются провокацией со стороны украинских источников и Запада. Об этом заявило Минобороны РФ.

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы „российских ракет“ являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — сообщили в министерстве.

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Ракета упала в деревне Пшеводув на востоке Польше 15 ноября. В результате случившегося два человека погибли. После этого в СМИ стали появляться заявления о возможной причастности РФ к случившемуся.

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Замглавы МИД России Александр Грушко предположил, что НАТО после падения ракет в Польше может принять решение о повышении военной активности на Востоке. Он подчеркнул, что Россия примет соответствующие меры, если ее интересы будут затронуты.