Важное 16 ноября 2022, 14:57 Столтенберг заявил, что в Польше могли упасть ракеты украинского ПВО Генсек НАТО Столтенберг: нет данных о намеренном характере инцидента с ракетами в Польше РИА «Новости»

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На территории Польши могли упасть ракеты системы ПВО Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ничто не указывает на преднамеренный характер инцидента. Трансляцию выступления генсека провели на сайте альянса.

Глава Североатлантического альянса заявил — подтверждений того, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, нет. По предварительным оценкам НАТО, на польской территории упала ракета системы ПВО Украины. Столтенберг подчеркнул, что в этом «нет вины» украинских властей.

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Генсек рассказал, что государства НАТО намерены поддерживать контакты по ситуации в Польше. Столтенберг добавил — странам следует сохранять спокойствие.

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Вечером 15 ноября на территории Польши, недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека. Западные СМИ и официальные лица поспешили обвинить в инциденте Россию. Минобороны РФ назвало подобные выпады намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшие снаряды принадлежали Украине.