Мир 17 ноября 2022, 18:15 Польша не нашла вторую ракету Президент Польши Дуда прибыл на место падения ракеты и ничего там не нашел РИА «Новости»

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Никаких следов падения Польши второй ракеты на территории пока не обнаружили. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передал ТАСС.

«Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики», — сказал он на брифинге по прибытии на место падения ракеты.

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На днях польские СМИ сообщили, что на территории страны упали две ракеты. Польские СМИ тут же обвинили в этом Россию. Президент страны Анджей Дуда16 ноября подтвердил высокую вероятность того, что на самом деле ракета украинская. То же сказали и в Министерстве обороны США. При этом украинский президент Зеленский продолжает говорить о непричастности страны к случившемуся.

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет настаивать, чтобы польская сторона назвала виновных в произошедшем. Также в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского и вручили ему ноту о необходимости прекратить нагнетать антироссийскую истерию. Польское руководство призвали не ввязываться в провокации Украины.