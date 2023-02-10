Мир 10 февраля 2023, 10:47 Зеленский пожаловался журналистам на нежелание Шольца помогать Украине Der Spiegel: президенту Зеленскому приходится заставлять Германию помогать Украине Сайт президента Украины

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Германия неохотно оказывает Украине военную помощью. Канцлера Олафа Шольца приходится уговаривать, пожаловался в интервью немецкой газете Der Spiegel президент Владимир Зеленский.

«Мне приходится заставлять его [Олафа Шольца] помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — сказал он.

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Владимиру Зеленскому не понравились дебаты на Западе вокруг поставки боевых танков. Он сказал, что переговоры находятся в непростой фазе, даются ему сложно и эмоционально тяжело.

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Германия одобрила отправку украинской армии 14 танков Leopard 2 и предложила десятки устаревших Leopard 1, однако технику переправят не раньше марта. Владимир Зеленский во время поездки по Европе попросил истребители, но Олаф Шольц, так же как президенты Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден, отказал ему. Он назвал жалобы киевского режима спекуляциями и отказался участвовать в обсуждениях.