Мир 25 января 2023, 17:29 Украина получит от ФРГ первые танки Leopard только через три месяца Глава Минобороны ФРГ Писториус: ВСУ получит от Германии танки Leopard через три месяца Викимедиа

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Первые танки Leopard доставят на Украину примерно через три-четыре месяца. Об этом в эфире телеканала Die Welt сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Это не случится ранее, чем через три-четыре месяца», — сказал он.

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Правительство Германии анонсировало отправку Украине танков собственного производства Leopard 2 25 января. По словам представителей немецкого кабмина, речь идет о поставке 14 единиц боевой машины. Также в ведомстве сообщили, что согласуют подобные действия со стороны других европейских стран, у которых есть Leopard 2.

Помимо танков данного типа, в пакет военной помощи ВСУ правительство ФРГ включило боеприпасы и обучение военных. Также вместе с Leopard 2 на Украину отправят личный состав, который обучит местных солдат управлять этим видом техники.

Помимо Германии, танки на нужды ВСУ отправят и США. Американское правительство согласовало поставку до 50 танков M1 Abrams.