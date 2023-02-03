Мир 03 февраля 2023, 13:45 Германия предложила отправить Украине забытые на складах танки Leopard 1 Süddeutsche Zeitung: Германия решила поставить Украине десятки танков Leopard 1 из запасов Википедия

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Федеральное правительство Германии предложило отправить на Украину не только современные танки Leopard 2, но и их предыдущую версию — Leopard 1 — со своих складов. К ним может не хватить боеприпасов, предупредила газета Süddeutsche Zeitung.

Обсуждение подтвердили правительственные источники издания. Компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft хотят подготовить к отправке десятки танков Leopard 1 из промышленных запасов. Окончательное решение еще не приняли, потому что возникла проблема: на складах не осталось нужного количества снарядов к бронетехнике.

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Рядовые немцы скептически отнеслись к решению отправить киевскому режиму 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что 70% жителей вверенной ему земли выступили против. Он раскритиковал их позицию, но признал, что окончательно остановить конфликт можно только дипломатически.

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Украинская армия получит немецкие танки к марту, рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Отдельную партию Leopard 2A4 может отправить Испания. Сначала специалисты оценят состояние машин, ведь они почти 10 лет простояли на складах.