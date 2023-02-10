10 февраля 2023, 06:21
Макрон исключил поставку истребителей на Украину в ближайшие недели
Президент Франции Макрон заявил, что истребители не нужны украинской армии
Истребители не нужны украинской армии, и в ближайшие недели она их не получит ни при каких обстоятельствах. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, рассказал ТАСС.
«Ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели», — сказал он.
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Украинская армия сейчас нуждается не в них, заявил Эммануэль Макрон. Поставка истребителей, по его словам, не является приоритетом.
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Истребители, ракеты большой дальности и новые артиллерийские установки президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил у НАТО в январе. Глава его офиса Андрей Ермак написал в интернете, что их поставка — вопрос решенный, но потом отредактировал пост и добавил «может быть». Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц публично отказались передавать киевскому режиму авиатехнику.
Ранее Владимир Зеленский отправился в европейское турне. Он посетил Лондон, Париж и Брюссель, провел переговоры с лидерами некоторых стран Евросоюза и выступил на саммите.
Истребители
Эммануэль Макрон
Оружие
Украина
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