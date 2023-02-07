Мир 07 февраля 2023, 04:29 Байден объяснил, почему не даст Украине истребители Президент США Байден высказался против поставок на Украину истребителей F-16 Unsplash

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Истребители F-16 должны остаться в США, заявил президент Джо Байден. Стенограмму беседы Байдена с журналистами разместили на официальном сайте Белого дома.

Журналисты задали американскому лидеру вопрос на Южной лужайке Белого дома. Байдена попросили объяснить его нежелание поставлять на Украину истребители F-16.

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«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — ответил Байден.

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Президент США в конце января заявил, что Штаты не будут поставлять на Украину истребители. Однако в американских СМИ уверены, что Украина получит свои F-16 через посредников США в Европе. Штаты отправят их по стандартной схеме — через Данию и Нидерланды.

Российский военный историк Юрий Кнутов считает, что Америка «взяла паузу», необходимую после шумихи с поставками танков. Эксперт уверен, что чуть позже Запад вернется к вопросу передачи Украине американских истребителей через европейские страны.