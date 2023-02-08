Мир 08 февраля 2023, 16:04 Шольц исключил поставки истребителей и подлодок Украине Канцлер ФРГ Шольц: Германия не будет участвовать в спекуляциях по поставке самолетов Киеву Unsplash

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет участвовать в «спекуляциях» с поставками боевых самолетов и подлодок Украине. Об этом сообщило немецкое издание Region.

«Вредны подобные „содержательные“ политические заявления и критика партнеров и союзников по этому вопросу. Германия не будет участвовать в этих спекуляциях», — заявил он в бундестаге в среду.

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Шольц неоднократно выступал против передачи украинским военным истребителей. По мнению американских журналистов, канцлер Германии боится остаться один на один с Россией без поддержки НАТО, в случае эскалации конфликта.

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Ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт сообщил, что после согласия Берлина отправить Киеву боевые танки Leopard 2 в Евросоюзе все резко замолчали.

У политика сложилось мнение, будто их партнеры только и ждали, когда Германия возьмет на себя обязательства и согласится на поставку оружия Киеву, а потом все тихо удалились, хотя раньше хором заявляли о своем согласии присоединиться к ФРГ.