21 мая 2023, 09:48
Российские военные ликвидировали две бригады и один полк ВСУ
Группировка «Центр» уничтожила две бригады и один полк ВСУ
Российские силы нанесли огневое поражение двум украинским бригадам и одному полку. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, перемещение противника разведчики группировки обнаружили на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества.
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«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки „Центр“ противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.
Он добавил, что расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» уничтожил украинских военных на Краснолиманском направлении. Кроме этого, артиллерийские подразделения вскрыли и поразили позиции артиллерии и минометов ВСУ.
Накануне штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Артемовск. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением города.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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