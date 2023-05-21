Спецоперация 21 мая 2023, 09:48 Российские военные ликвидировали две бригады и один полк ВСУ Группировка «Центр» уничтожила две бригады и один полк ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы нанесли огневое поражение двум украинским бригадам и одному полку. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, перемещение противника разведчики группировки обнаружили на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества.

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«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки „Центр“ противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

Он добавил, что расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» уничтожил украинских военных на Краснолиманском направлении. Кроме этого, артиллерийские подразделения вскрыли и поразили позиции артиллерии и минометов ВСУ.

Накануне штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Артемовск. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением города.