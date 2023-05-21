Спецоперация 21 мая 2023, 00:13 Минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска Минобороны России подтвердило полное освобождение Артемовска РИА «Новости»

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Освобождение города Артемовска в ДНР завершено, в операции участвовала ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Ранее о полном освобождении города рассказал основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, город взяли под контроль около полудня. В это время штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет». Пригожин заявил, что осмотр города продлится до 25 мая, потом «вагнеровцы» предадут контроль военным.