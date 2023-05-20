Спецоперация 20 мая 2023, 15:50 Российские силы освободили Артемовск — Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска РИА «Новости»

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Российские силы полностью взяли Артемовск под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По словам предпринимателя, город освободили от украинских войск в субботу, 20 мая, около полудня. В это время штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет». Пригожин отметил, что в городе подразделения будут оставаться еще несколько дней, а затем отойдут в полевые лагеря.

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«До 25 мая мы полностью его (Артемовск — прим. ред.) осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что в субботу состоится водружение флагов в городе. Видео с церемонии опубликуют вечером.