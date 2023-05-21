21 мая 2023, 09:23
Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артемовск
РИА «Новости»: президент Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск
Украинские военные потеряли Артемовск — город в Донецкой области. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, написало РИА «Новости».
«Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах», — ответил украинский лидер на вопрос, остается ли Артемовск под контролем его страны во время саммита G7.
Реклама
Российские силы полностью взяли Артемовск под контроль 20 мая. Штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет».
Подразделения ЧВК «Вагнер» пробудут в городе еще несколько дней, осмотрят его, предадут контроль военным, а затем отойдут в полевые лагеря. Президент России Владимир Путин поздравил «вагнеровцев» и военнослужащих ВС России, которые прикрывали фланги, во время освобождения города.
Артемовск (украинское название Бахмут) был очень важен для ВСУ в качестве крупнейшего транспортного узла в Донбассе. Именно через город до самого последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама