Спецоперация 21 мая 2023, 09:23 Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артемовск РИА «Новости»: президент Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск РИА «Новости»

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Украинские военные потеряли Артемовск — город в Донецкой области. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, написало РИА «Новости».

«Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах», — ответил украинский лидер на вопрос, остается ли Артемовск под контролем его страны во время саммита G7.

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Российские силы полностью взяли Артемовск под контроль 20 мая. Штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет».

Подразделения ЧВК «Вагнер» пробудут в городе еще несколько дней, осмотрят его, предадут контроль военным, а затем отойдут в полевые лагеря. Президент России Владимир Путин поздравил «вагнеровцев» и военнослужащих ВС России, которые прикрывали фланги, во время освобождения города.

Артемовск (украинское название Бахмут) был очень важен для ВСУ в качестве крупнейшего транспортного узла в Донбассе. Именно через город до самого последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении.